Neli firmat pakub Lasteparki mänguväljakut

Kahtlust tekitanud reeglite tõttu esimesel korral tühistatud hankekonkursi teine katse lõppes reedel nelja pakkumisega. Konkurssi korraldanud Kaidi Braun tunnistas mõni minut pärast pakkumiste esitamise kellaaja kukkumist, et ta pole pakkumiste sisuga veel kursis ning lähemalt hakkab ta neid analüüsima uuel nädalal.

Esmalt peab ta kontrollima, kas kõik pakkumised vastavad ikka reeglitele ning mänguväljakud vastavad nendele kirjeldustele, mis esitati. Teiseks tuleb veenduda, et kõik mahub 30 000 euro ehk kaasava eelarve piiresse.

Võitja valikul on otsustavad hind, garantiiaja pikkus ning see kui kiiresti suudab pakkuja mänguväljakud püsti panna. Kõige viimane lubatud tähtaeg on 15. juuni.