​Kaaskirjast võib lugeda, et Benno Viirandile on õlu pühendatud aastate vältel ülesnäidatud lojaalsuse eest. Õllesilt on Benno Viirandil peidetud pleksiklaasi taha, et see ajaga ei tuhmuks ega laguneks. Selle sildi saatis talle Uus-Meremaal elav õllesiltide, -korkide ja -purkide kollektsionäär Jimmy Stewart. Sellist silti varem ühelgi õllepudelil olnud ei ole. Küll on Viirandi kätte jõudnud Benno nimega sildid, mis pärinevad Austriast ja Saksamaalt, aga pole tegelikult temaga seotud.