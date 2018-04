Kõpu spordihoone ja noortetoa tegevust juhib Kalev Heli

Valla kodulehel on kirjas, et Kalev Heli on lõpetanud Tartu ülikooli kehakultuuri teaduskonna, töötanud 15 aastat Viljandi spordikoolis aerutamistreenerina, olnud Vana-Võidu kutseõppekeskuses kehalise kasvatuse õpetaja ja juhtinud kaks aastat Viljandi Jakobsoni kooli ujulat.