Kaks kauplust panid leivad ühte kappi

«Jube hea on müüa, kui inimene saab siit täiskomplektiga ära minna: pakume kleidi, sinna juurde kingad ja sukkpüksid ning veel mantli ja käekoti ka,» rääkis kahe poe ühinemisel tekkinud kaupluse Rõivad & Jalanõud juhataja Maia Viikoja. Ta lisas, et kui ta kaupa toomas käib, vaatab ta samamoodi, et valitud koti juurde saaks ka sobivad kingad müügile.