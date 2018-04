Indrek Hargla: endast kirjutamine on kõige mõttetum kirjandus üldse

Indrek Hargla loominguline nimekiri on pikk. Ta on kirjutanud jutte, lühiromaane ja romaane ning viljelnud õige mitut žanri. Hargla on võitnud 17 korda Eesti ulmeauhinna Stalker, lisaks Friedebert Tuglase novelliauhinna ja Kultuurkapitali kirjanduspreemia. Tema apteeker Melchiori sarja teosed on enamasti raamatumüügitabelite tipus. Sama sarja, jätkuva loomingulise kõrgvormi ja žanrilise mitmekesisuse eest on ta pälvinud ka Kultuurkapitali tunnustuse ja aastapreemia.