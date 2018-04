Autoroolis telefoni näppijad saavad trahvi asendada koolitusega

Patrullitalituse juhi selgitust mööda olid avastatud roolis rääkijad pigem noorepoolsed ning põhjendasid ise sõidu ajal kõrvalisega tegelemist olulise kõnega, mida ei oleks kuidagi veidi hiljem saanud vastu võtta. Üks juht tunnistas, et tal oli näpu vahel telefon sisselülitatud navigatsioonisüsteemiga, millele keskendudes püüdis ta õigel teel olla.

Trahvi maksmise kasuks otsustanud juhid tõid põhjuseks valdavalt ajapuuduse, kiire elutempo ning võimetuse igapäevatööd koolituse ajaks ümber korraldada. Koolitus ise on tegelikult vaid napi tunni pikkune. Rikkujate seltskond jagatakse pooleks ning nad läbivad kordamööda vestlusringi ja praktilise õppuse simulaatoris. Seal pannakse proovile juhtide võime tähelepanu hajudes liiklustakistustega toime tulla ja antakse neile kohe tagasisidet. Paljud koolituse läbinud on tulemustest jahmunud ja ütlevad sageli juba pärast vestlusringi, et nad pole oma tegevuse ohtlikkuse peale isegi mõelnud, kuid näevad asju nüüd hoopis teises valguses.