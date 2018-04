Lapsed näitavad homme kevadist lavamoodi

«Me loodame, et kõik ei tule sinimustvalge,» märkis Paalalinna kooli huvijuht Anett Veetamm ja lisas, et teiste korraldajate, Kesklinna ja Jakobsoni kooli huvijuhtidega leidsid nad, et teema võib kätkeda endas moodi näiteks tuhandeid aastaid tagasi. «See võib olla tänapäev või tulevik. Kõik on vaba fantaasia ja loodame, et inspiratsiooni on saadud rahvariietest, loodusest, kunstist või muusikast,» ütles ta.