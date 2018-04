Haiglas kaks kuud kestnud karantiin sai läbi

Kümme päeva tagasi kirjutas Sakala, et Viljandi haiglas on ainulaadse molekulaardiagnostika seadme abil tehtud 393 gripianalüüsi ning tuvastatud 23 positiivset A-gripi ja 131 B-gripi juhtu. 23. märtsiks oli haiglas registreeritud viis gripist või viirusnakkustest tulenevat surmajuhtumit.

Haigla palub kinni pidada külastusaegadest. Tööpäevadel on see kell 16–19, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kella 10–19. Õendus-hoolduskeskuses on see tööpäeviti kella 13–19, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kella 11–19. Tõbisena palutakse patsiente mitte vaatama tulla.