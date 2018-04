Ettevõte RoadWestiga on korraldanud Viljandi linna teede kevadist augulappimist ka mullu. Viljandi linnavalitsuse majandusameti teedespetsialist Heikki Teearu on varem Sakalale öelnud, et RoadWest ise meie linna auke ei lapi. Selle töö on nad alltöövõtu korras tellinud osaühingult Üle, kes on Viljandis ennegi tänavaid parandanud ja sellega hästi hakkama saanud,“ lisas ta. OÜ Ülel maksuvõlad puuduvad.