20 aastat veekeskust oodanud viljandlane ei mõista senist kiirustamist

„Veekeskus on nii tähtis asi, et selles osas peab kõik mitu korda läbi mõtlema,“ arvas Kloor. „Ja siis tuleb veel ja veel mõelda.“ Eakas viljandlane mäletab täpselt, kuidas ta 1998. aastal vahetult pensionile jäämise järel luges toona valminud Viljandi linna arengukavast, et aasta pärast hakatakse veekeskust arendama. „Ma olin nii rõõmus,“ meenutas Kloor. „Ma läksin pärast selle arengukava lugemist kohe joonelt kahe kuu pärast spordipoodi ja ostsin endale ujumisvarustuse ära. Nüüd on kohe hea võtta, kui veekeskus valmis saab.“

Seda, et 20 aastat hiljem nuputatakse endiselt tulemuseta, kuidas ja kuhu veekeskust ehitada, pole Kloori arvates sugugi kummaline. Pigem paneb teda imestama, kuidas poliitikud on suutnud nii lühikese ajaga asukoha valiku sedavõrd kitsaks ajada. „Viljandi vallavolikogu koosolekul räägiti viiest võimalikust kohtas, kuhu veekeskust teha. Ainult viiest!“ ei suutnud Kloor ära imestada. „Minu arvates on Viljandis 50, tegelikult vähemalt 100 kohta, kuhu võiks seda suurepärast ja väärikat asutust ehitada. Need kõik kohad tuleks põhjalikult läbi arutada.

Heino Kloor ise on mõelnud, et kui tema peaks Viljandi veekeskust juhtima, siis valiks ta linnas välja 100 võimalikku kohta ja ostaks need kõik veekeskusele ära. Igaks juhuks. Seejärel laseks ta kõigile kohtadele teha mitu aastat kestvaid ja sadu tuhandeid eurosid maksvaid planeeringuid, siis korraldaks korraga 100 arhitektuurikonkurssi ja sama palju arheoloogilisi väljakaevamisi veekeskuse võimalikes asukohtades. Lõpuks paneks ta kõik kohad korraga referendumile ja laseks inimestel otsustada, kuhu veekeskus rajada.

„Loomulikult peaks tulemus selguma täielikus konsensuses. Ükski linna- ega vallakodanik ei tohi vastu olla,“ selgitas Kloor. „Kui ka üks inimene on vastu, tuleks kogu protsessiga otsast alata.“

Tegelikult pidas Kloor ka ise aasta algul plaani kandideerida Viljandi veekeskuse juhatajaks, aga sel ajal kui ta oma kandidatuuri kõigi Viljandi linna ja valla elanikega kooskõlastas, sai konkursi aeg otsa. „Jälle näide kiirustamisest,“ ohkas Kloor, kellel õnnestus kuu ajaga saada naabrimehe heakskiit, aga oma naiselt ta kandideerimiseks luba ei saanud.

Seda, et veekeskus ei valmi veel lähema paari aasta jooksul Kloori ei heiduta. Ta on enda sõnul nõus vabalt veel 20 aastat ootama. „Noh ja kui ei uju mina, siis ujuvad minu järeltulijad,“ sõnas ta. Lapselaps Peeter, kes on nüüd 25-aastane, oli Heino jutu järgi 1998. aastal väga elevil kui kuulis, et Viljandisse tuleb kohe-kohe veekeskus. Kui Heino endale ujumispüksid ja plätud soetas, ostis ta ka oma lapselapsele ujumisvarustuse ära. „Võib-olla need püksid talle enam jalga ei lähe,“ viitas Kloor oma Silja Line´i kilekoti kõrval asuvale väiksemale kotile.