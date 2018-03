Viljandimaa teede ääres on üle saja massipiirangumärgi

Viljandi vallavalitsus piirab endale kuuluvatel kruusateedel enam kui kaheksa tonni kaaluvate autode sõitu alates neljapäevast. Seda tehakse, et säästa sulavaid ja pehmeks muutuvaid teid hävingust. Samal ajala kuulutas vallavalitsus välja riigihanke, et leida firma, kes parandaks suveks lagunenud kruusateid.

Mulgi vallavanem Peeter Rahnel rääkis, et tema juhitavas vallas on paaril teel massipiirangu märgid üleval, sest metsaveoautod hakkasid neid lõhkuma. «Aga üldiselt on praegu teed külmunud ja kannatavad sõita,» kinnitas Rahnel. «Kui ikka öösel on kümme külmakraadi, siis pole veel midagi hullu.»