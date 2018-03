Politseinike haruldane ööpäev: mitte ühtegi väljakutset

Et korrakaitsjatel oli vaba aega, tehti esmaspäeval tavapärasest rohkem tööd maanteedel ja linnatänavatel. «Nii viisime eilse päeva vältel kogu Viljandimaal läbi kontrollaktsiooni joobes juhtide tabamiseks,» rääkis Sadam. Alkomeetrisse pandi puhuma ühtekokku 394 juhti ning politseinikud said sellegi tulemuse üle siirast rõõmu tunda, sest kõik juhid olid kained.

Tavaliselt saab politsei ööpäeva jooksul kuus või seitse väljakutset, nädalavahetustel on neid kümme või enam. Kõige enam on viimasel paaril aastal olnud ööpäevaga 22 väljasõitu.

Mullu jaanuaris rääkis Sadam, et ainsagi väljakutseta vahetuste puhul mängib lisaks muudele teguritele rolli pime juhus. «Protsentuaalselt on selle osa raske väljendada, aga niisugustel puhkudel langevadki asjaolud kokku,» kinnitas ta. Kõige parem abimees on tavaliselt halb ilm. «Kui mõnel suveõhtul kallab taevast kõvasti vihma, ütlevad politseinikud, et kõige parem abipolitseinik on väljas,» ütles Sadam mullu.