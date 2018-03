Farmiloomade turvakodu ehk pääsetee tapamajast

Aasta tagasi oli päästetud loomi 130 ligi. Nüüd aga on see arv hakanud kiiresti kasvama ning aasta lõpp ja uue algus on Baikov sõnutsi väga palju abivajajaid juurde toonud. «Enne kui asi ametlikuks sai, olid kohad põhimõtteliselt täis. Kitsede limiit vähemalt küll,» märkis Baikov naerdes. Talus on peaaegu pool tuhat looma-lindu.