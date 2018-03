Küüditamise aastapäval kõneldi ülekohtust ja vabadusest

"Aga see hommik oli ilus ja päikseline," kostis mitmelt poolt rahva seast.

Kõigi Viljandimaa omavalitsuste poolt asetas pärja mälestuskivi jalamile Viljandi linnapea Madis Timpson. Loetledes viljandimaalt ja kogu eestist küüditate hulka esitas ta retoorilise küsimuse «Kui väga peab üks riik oma inimesi vihkama, et nii teha?»

Linnapea tuletas meelde, et küüditamise mälestuspäeva saame me tähistada üksnes tänu sellele, et oleme vaba riik.