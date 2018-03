Luule Komissarov sai parima telenäitlejanna auhinna

«Seda rolli ei oleks, kui mu ümber poleks igapäevaselt häid inimesi, kolleege koduteatrist Ugala, lähedasi sõpru, ja kui poleks mu lapsi ja lapselapsi! Mu pereks on kõik need sajad tuhanded televaatajad – viimane kui üks. Ja mu pere on samas imeväike – Kaja ja Johannes ja mu lapselapsed. Selle auhinna pühendan kõigile teile,» kirjutas Komissarov. «Minule piisab sellest, et ma saan endiselt teha tele- ja teatritööd ning seda tehes iga päev, iga hetk, iga minut tunda publiku ja oma pere toetust ning heasoovlikkust. Veel kord. Ma armastan teid.»



Viljandisse tuli üks auhind samalt peolt veeli. Gert Kiiler tunnistati koos Villu Kanguriga seriaali "ENSV" eest parimateks telestsenaristideks. Auhinnažürii hinnangul pakuvad nad televaatajale võimaluse, mida on raske ülehinnata: naerda iseenda üle. Möödunud ajastu narrus, samas toredus ja kordumatud olukorrad, isegi tolleaegsed karakterid, mis on tänapäeval kaotsi jäänud, elustatakse „ENSV-s” sel määral, et kohati on vaadates tunne – kõik see, mis kunagi oli, on mingis mõttes ikka veel siinsamas. Andekate kirjameeste tandemit iseloomustab detailitäpsus ja põhjalikkus.