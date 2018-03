Viljandi esimene laste hokiturniir tõi jäähalli hokipoisse täis

Taoline lasteturniir toimus Viljandi jäähallis esmakordselt. Sel hooajal on Viljandi hokipoisid varem käinud mängimas Tallinnas kahel turniiril ning hooaja lõpuks otsustati pealinna poisid siia mängima kutsuda.

Viljandi poiste treener Ragnar Soo kiitis poiste arengut ja leidis, et nooremad poisid mängivad teiste Eesti klubidega võrdväärsel tasemel, vanemad poisid on aga kaks aastat hiljem harjutama hakanud ning neil tuleb veel pingutada, et teistele järele jõuda.