Galerii. Olustveres valiti põllumajandussektori tippjuht

Põllumajandussektori tippjuht valiti kuuendat korda. Sedapuhku pälvis tiitli Tartumaa piimatootja Avo Samarüütel, kelle juhitava Männiku Piima laudas ammub 381 lüpsilehma. See on Eesti esimene DeLavali robotlaut, mis läks käiku 2007. aastal. Avo Samarüütlil on ette näidata Eesti parima piimakarjakasvataja tiitel 2010. aastast ning parima põllumehe tiitel 2011. aastast.