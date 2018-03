Kui päike loojub või pilve taha läheb, kulub vaid mõni minut ning sõiduteed muutuvad väga libedaks. See on kaasa toonud autode väljasõite.

Selle nädala algus on sõitmisega pimeda peale jäänud autojuhtidele olnud väga keeruline aeg, sest nii linnas kui maal on teed mõne minutiga libedaks muutunud. Paari päeva jooksul on registreeritud viis õnnetust.