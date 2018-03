Käsipalli meistriliigas võõrustab Viljandi Kehrat

Meistriliiga tabelis on kaks vooru enne lõppu vähemalt kohtade poolest põnevust küll vähemaks jäänud, sest mõlemad veerandfinaalpaarid on selged, nagu ka Põlva Serviti ja Viljandi otsepääs poolfinaali. Vaid SK Tapa ja Aruküla/Audentes peavad selgitama, kes saavad seitsmenda ja kaheksanda koha.

Viljandi ja Kehra kohtuvad sel hooajal juba kuuendat korda, sest Balti liigaski kuulusid nad samasse alagruppi. Seni on Kehral kaks võitu ja Viljandil üks ning kaks mängu lõppesid viigiga. Mulkide ainus edu pärineb just viimasest omavahelisest kohtumisest täpselt kuu aega tagasi, kui nad said võõrsil 32:26 võidu.

«Midagi mängus justkui pole, aga kodusaalis tahaks ikka võita,» lausus Viljandi peatreener Marko Koks, kes kavatseb mänguminuteid pakkuda kõigile ja meeste koormust võrdselt jaotada.

Viljandil on meistriliigas seitsmemänguline võiduseeria, aga kolmapäeval peetakse alles teine märtsi võistlusmäng. «Võib-olla on isegi hea, et hetkel mänge vähem on – saame rahulikult valmistuda. Pärast järgmise nädala viimast vooru tuleb jälle pikem paus, nii et siis peame küll mõtlema mõnele kontrollkohtumisele, et mängutoonust hoida,» arvas Koks.

Kehralaste peatreener Kaupo Liiva kinnitas, et igal mängul on oma tähtsus ja et viimasel korral pidid nad viljandlate paremust tunnistama, on Viljandisse saabuval võistkonnal soov end tõestada.