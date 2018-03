Liiklusohutuse paranemisest veel rääkida ei saa

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul võib möödunud aastaga suures pildis rahule jääda. Mõistagi ei ole keegi tema sõnul õnnelik, et 48 inimese elu katkes ja sajad said vigastada, kuid eelmine aasta oli liikluses siiski meie turvalisim. «Nüüd on kõikide ametkondade ja inimeste teha, et me seda arvu enam ei ületaks, vaid iga aasta järjest kärbime,» ütles Loigo.