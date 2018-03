Geeniproovi kogumine algab aprillil

Tartu ülikooli genoomikainstituudi direktori professor Andres Metspalu sõnul on geeniproovi andmine kiire, lihtne ja tasuta. Tulemustest saab tulevikus kasu nii geenidoonor ise kui ka Eesti tervishoid tervikuna. «Oleme Geenivaramus juba alustanud varasematele geenidoonoritele nende personaalsete riskihinnangute vahendamist. See on hea näide teaduse ülekandest praktilisse meditsiini, Eesti on siin selgelt maailmas pioneer,» rõhutas Metspalu.

Tervise arengu instituudi (TAI) teadusdirektor Toomas Veidebaum lisas, et 100 000 geeniproovi kogumise projekt on ettevaatav ja praegu ei pruugita isegi osata ette näha kõiki võimalusi, mida see luua võib. «Küll aga on Eestil juba võimekus geeniproovid koguda, eraldada neist informatsioon ning arendada meie digitaalseid infosüsteeme nii, et seda infot oleks võimalik edaspidi kasutada innovaatilises isikupõhises ennetuses ja täpses ravis. Samuti võimaldab see Eesti teadlastel osaleda rahvusvahelises teadustöös,» kõneles Veidebaum pressiteenistuse vahendusel.