KEK-i ajalugu ootab talletamist

Arno Seemeni koostatud raamat «Viljandi KEK. Sünd, õitseng, lagunemine» sisaldab noppeid KEK-i elu kohta, kuid ei käsitle konkreetselt ehitusprotsesse ega KEK-i järglaste tegevust. Kuskil pole jäädvustatud, milliseid hooneid KEK ehitas, kuhu ehitas ja kes ehitasid. Viljandi linnas ja igas vallas on palju hooneid, mis on kasutusel ka tänapäeval, kuid me ei tea isikuid, kes need on ehitanud.