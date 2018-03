Esimesed lilled, mis koduaedades lume sulamise järel end mullast välja suruvad, on lumikellukesed ning nende esimesi õisi märgati Viljandimaal Pärstis eelmisel nädalal. Et tänavu on talv veninud pikemaks kui mitmel varasemal aastal, avanesid õied sel kevadel vahetult enne astronoomilise kevade saabumist. Kevad algab täna kell 18.15.