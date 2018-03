Omal ajal Eesti kodakondsusest ilma jäetud sõjaveteran sõitis Vene presidenti valima

Vene kodakondsusega Artemi Pedok, kelle kurvast saatusest on Sakala veergudel 2002. aastal ilmunud põhjalik artikkel, kõneles enne hääletama sõitmist, et tema ei tea, keda ta valib, sest ta ei tea kõiki kandidaate. Ta lootis, et saab nendega tutvuda kohapeal. Üks oli Pedokile selge: ta valib presidenti.