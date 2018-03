Poolfinalist pääses napilt võiduga tulema

​Eesti käsipallimeistrivõistlused on jõudnud faasi, kus kaks poolfinalisti on juba teada, nii et järelejäänud põhiturniiri kohtumistel kahe seni edukama, Põlva Serviti ja Viljandi HC silmis enam suurt kaalu ei ole. Tõtt-öelda on seis veelgi selgem: ka veerandfinaalpaarid on teada.