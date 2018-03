Viljandi spordiveteranide koondise juhatuse liige Leili Särg ütles, et tublid olid kõik naised, kes tiitlivõistlustel maakonna au kaitsmas olid. «Erilise tunnustuse on aga kindlasti ära teeninud võistkonna kokkuajajad Tiiu Umal ja Salme Velleste, kelle eestvedamisel on meie esindus ikka platsil olnud ja poodiumile jõudnud.»