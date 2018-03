Laupäev, 17. märts

Klubis Cheers on sellel laupäeval sündmus «Project X», peaesinejaks on ansambel Respekt. Linna parima peo garanteerivad djraunosauks & nais-dj 99sjevidz. Terrassil on kōigil vōimalus osa vōtta Beerpongi turniirist. Lossi tänav 15, Viljandi.