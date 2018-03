Kodumaised viisid

On imetlusväärne, kui kiiresti ja asjatundlikult pandi tollal käima kõik vajalikud institutsioonid. Aastal 1919 loodi kaks muusikakõrgkooli ning aastal 1921 Eesti Lauljate Liit, mis tegeles kooride elu ja laulupidude korraldamisega. Hakkasid tegutsema kultuurkapital ning Eesti Akadeemiline Helikunstnike Selts ja kammermuusika ühing. Alates 1934. aastast oli meil olemas Raadio-Ringhäälingu orkester ja muusikamuuseum. Eestis sirgus uus põlvkond muusikuid, kes said hariduse omal maal, oma pedagoogide käe all. Kaks kõige olulisemat tugisammast heliloojate kasvatamisel olid Artur Kapp Tallinna konservatooriumis ja Heino Eller Tartu kõrgemas muusikakoolis.