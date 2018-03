Viljandimaal on viirusnakkusesse haigestumise oht üle Eesti keskmise

Terviseameti kinnitust mööda sai läinud nädalal laboratoorse kinnituse 523 gripiviirusejuhtu, neist 179 puhul olid tegu A- ja 344 puhul B-gripiviirusega. Ringluses on kolm gripiviiruse alatüüpi, neist kaks on A-gripiviirused ja üks B-gripiviirus. Domineerivaks on hooajal kujunenud B-gripiviirus.

Grippi haigestumuse intensiivsust hinnatakse keskmiseks ja geograafilist levikut laialdaseks. Hetkesituatsiooni arvestades võib kinnitada, et grippi haigestumise kõrghooaeg on käes.

Hooaja algusest ehk alates oktoobrist on gripi tõttu haiglaravi vajanud 730 patsienti, neist 68 protsenti on olnud tööealised ja üle 65-aastased inimesed. Intensiivravi on vajanud 105 inimest vanuses 45–92 eluaastat, kellest 99 on kuulunud riskirühmadesse. Üks inimene oli väidetavalt enne terve, viie inimese kohta andmed kaasuvate haiguste kohta puudusid, neist kaks saabusid haiglasse juba üliraskes seisundis.