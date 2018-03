Viljandimaa sotsid jätkavad aastatepikkust naistepäevatraditsiooni

Viljandi linnavolikogu saadikurühma juhi Juhan-Mart Salumäe sõnul on raske üle hinnata tööd, mida teevad Eesti lasteaednikud ja õpetajad, kes valdavas enamikus on naised. «Riik võib luua kõiksuguseid seadusi ja rajada üha uuemaid õppehooneid, kuid meie laste arengu juures mängivad keskset rolli ikkagi tublid inimesed lasteaedades ja koolides, kes teevad oma tööd südame ja hoolega,» kõneles ta.

Salumäe nentis, et paljud omavalitsused on jäänud hätta oma lasteaednike töö väärilise tasustamisega. «Õnneks on riik tulnud alates eelmisest aastast omavalitsustele appi palkade tõstmisel. Samuti on ühtlustunud omavalitsustes makstavad palgad. Teeme omalt poolt kõik, et lasteaiaõpetajate töö oleks lähitulevikus üldhariduskoolide õpetajate omaga võrdselt tasustatud.»