Wimkas esitletakse sokiraamatut

Raamatu autor, pärandtehnoloog, koolitaja ning Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu silmuskudumise mentor Anu Pink uuris raamatu koostamiseks läbi üle tuhande Eesti muuseumides leiduva suka- ja sokipaari. Raamatu ühe osa seemneks on 2013. aastal Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias valminud magistritöö Eesti sokkidel esinevatest sokikanna ja -otsa kudumise eri viisidest.

«Kui ühes väikeses riigis on oma sokikanna magister, siis on meie pärandkultuuriga kõik hästi!» on öelnud kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna asutaja ja tekstiilikunstnik Anu Raud Anu Pingi magistritöö kohta.

«Tundub üllatav, et nii lihtsat asja nagu sokikand on Eesti eri paikades kootud enam kui kolmekümnel moel, » rääkis Anu Pink. Neist enamiku kohta on raamatus ka täpne kudumise õpetus. «Kuigi sokkide kudumine on Eestis praegu väga populaarne, levivad internetiavarustes pigem võõrsilt laenatud kudumisõpetused ja mustrid. Nüüd on suur hulk meie enda vanu mustreid ja nende kudumiseks koostatud õpetusi koondatud raamatukaante vahele.»

Pink lisas, et rahvuslikku kudumispärandit saab päriselt elus hoida ainult kududes, kasutades näiteks oma kodukandis levinud mustreid ja kudumisnippe.

«Ühelt poolt on tegemist käsiraamatuga, kuid samas annab see ülevaate Eesti rikkalikust kudumispärandist, mida imetletakse käsitööringkondades ka väljaspool Eestit, mõnikord ei oska me seda ise märgata ja hinnata,» rääkis Pink.