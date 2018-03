Juhtkiri. Kogu hooldus peo peal

Ent digilahenduste eelised on tegelikult veelgi mitmekülgsemad. Need loovad ka uusi võimalusi muuta eri protsessid võimalikult läbipaistvaks. Eesti-sugune e-riik võiks ka nende võimaluste ärakasutamisel eesrindlik olla. Mitmel puhul kindlasti ongi, ent nagu siitsamalt arvamusküljelt võib lugeda, siis mõnes valdkonnas ollakse ses osas hoopis naabritest maas.

Nimelt selgub, et Lätis on loodud võimalus jälgida teehooldusautode liikumist kaardi peal reaalajas, leedukad pakuvad aga infot selle kohta, millal üht või teist lõiku viimati hooldati. Eestis on selline info maanteeametil küll olemas, kuid praegu kasutusel oleva rakenduse abil ei saa seda üldsusega jagada. Tulevikus niisuguse valiku lisamist kaalutakse.