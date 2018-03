Viljandi haigla ehitus ajab ministeeriumi perearstidega tülli

Nii Eesti perearstide selts kui noorte perearstide esindus on sel aastal pöördunud sotsiaalministeeriumi poole ühisavaldusega, milles uuritakse, kuidas on võimalik, et perearstidele mõeldud enam kui 85 miljonist eurost on kavas 16 miljonit anda Viljandi haiglale.