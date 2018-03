«Tudengijazz» alustab Viljandist

«Tudengijazz» sai alguse juba 1982. aastal, eelmisel aastal tähistas festival oma 35. sünnipäeva. Festivali põhieesmärk on läbi aegade olnud pakkuda noortele muusikutele esinemisvõimalusi, et avalikult esitleda publikule värskeid ja põnevaid muusikalisi kompositsioonea ja arranžeeringuid. «Tudengijazzi» korraldusmeeskonnas on olnud läbi aegade Eesti edukaimad muusikud ja ürituskorraldajad nagu näiteks Anne Erm, Villu Veski, Eero Raun, Reigo Ahven, Kristjan Mazurtchak ja teised.