«Mulle tuli üllatusena, et Natura 2000 alal rahvuspargis Soomaa keskuse juures on võimalik lageraie sarnast raiet teha. Seal on kümneid meetreid lagedat platsi ja rööpad põlvini,» selgitas liikumise Eesti Metsa Abiks koordinaator Indrek Vainu vaatepilti, mis talle nädalavahetusel Soomaal avanes. Olles ise metsaomanik põhjendas Vainu, et kõnealusel maalapil ei tohi lageraiet teha, ning et seal on Natura 2000 ala, saab metsaomanik toetust selle eest, et ta seal ei majandaks.