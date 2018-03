Nukumeister Alma Maar on jäädvustanud presidente Konstantin Pätsi ja Lennart Merit ning peaministreid Edgar Savisaart, Mart Laari, Andrus Ansipit, Tiit Vähit, Andres Tarandit, Juhan Partsi, Mart Siimanni ja Siim Kallast. Kujud on loodud autoritehnikas, milles on ühendatud nii skulptuuri kui nukkude loomise võtted. Nukumaailmast eemalduvad miniatuursed kujud lihtsal põhjusel: need pole katsumiseks või elustavaks mänguks, mis avab tee fantaasia- või muinasjutumaailma. Need miniatuursed inimkujud seostuvad elu endaga. Mängumaailma paralleel siiski jääb ja kergesti võib vaataja kujutlusmaailma ilmuda sümboolne suur käsi, mis kõike omatahtsi korraldab. Seda mängumaailma inspireerib iga kujukese nägu ja rahva mälus olevad tegemised.