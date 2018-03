Rakvere juurtega ketikauplus leidis koha Viljandis

Eile esimest päeva avatud N.Trendi käis teiste seas uudistamas samas majas Selveris töötav Külli Kaljapulk. Ta ütles, et sõidab tavaliselt kaugemale, kui midagi on selga või jalga vaja. «Arvasin, et on viletsema kvaliteediga kaup, aga päris hea paistab ja võib isegi leida midagi,» lausus ta.

Viljandi kaupluse juhataja Anneli Kruusmann lausus eile lõuna ajal, et kuigi ametlik avamine on laupäeval, on ostlemine juba täies hoos. Tema sõnul on kliendid avaldanud rahulolu just lastekaupade valiku üle. Klienditeenindaja Katrin Purju lisas, et ka tema on saanud klientidelt positiivset tagasisidet, sest on neile tuttav Seppäläst, kus töötas kolm aastat. «Väga mõnus, et siin on jälle elu tagasi. Inimesed tundsid ka puudust, et see ruum on tühi,» rääkis Purju.