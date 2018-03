Ligi 300 maakonna noort astub homme tantsulavale

«Praegu on 24 truppi ja kokku oli vist 293 tantsijat,» lausus võistluse korraldaja, Kitzbergi gümnaasiumi mullune vilistlane Brigitta Luik.

«Move Your Body» on aastatega kasvanud ja osalejateks pole ainult kohalikud koolilapsed ega ka valla noored, vaid oodata on tantsutruppe kogu maakonnast.

Muutunud on tänavu seegi, et kui varem oli võistlus kooliõpilastele, siis nüüd on tehtud juhendis muudatus ja esimest korda on võistlustules 7–26-aastased noored. «Juhendaja võib olla kuni 26, varem oli kuni 19-aastane,» lausus Luik.

Võisteldakse viies vanusekategoorias. Juhendaja võib õpetada endast nooremaid või ka vanemaid. Grupi kategooria valitakse osalejate, mitte juhendaja vanuse järgi. Enam ei peeta arvestust klasside järgi, vaid on järgmised rühmad: mudilased, lapsed, noored I, noored II ja täiskasvanud. Viimases võtavad mõõtu tantsijad, kes on 18–26-aastased. See laiendus on Luige sõnul andnud võimaluse kooli lõpetanutele ja neil tõesti seda huvi ka on.

Laval saab ennekõike näha vabas vormis tantsu. «Tullakse oma loomingu ja ükskõik millise tantsuga,» märkis Luik, kes on «Move Your Body» korraldamise juures olnud selle esimesel aastal ja sattus seda tänavu taas vedama. «Näitasin huvi üles,» lausus ta ja rääkis, et sel korral polnud päris kindel, kas võistlus üldse tuleb. «Et oli valdade ühinemine ja segadus sellega, läksin küsima, kuidas asjaga on, ja võtsin vastutuse enda peale. Ajasime pundi kokku ja nii ta läks,» lausus ta.