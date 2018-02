Paradiisisaarelt ammutatud inspiratsioon läks kreemipurki

Berrichi tootesarja loojad Berit ja Janno Joosep tegutsevad pereettevõtte kõrval ka hoopis teistel rinnetel. Pere naispool tegeleb raamatupidamisega ja meespoole igapäevatöö on Heliose kirjastuse juhtimine.

Viljandist pärit abielupaar Berit ja Janno Joosep ei osanud enne puhkust Bali saarel arvata, et naise hobist segada koduköögis kokku looduskosmeetikat võiks kujuneda pereettevõte. Nüüdseks on aga reisilt saadud inspiratsioon koos vetikatega purkidesse pistetud ja valminud on kodumaine kreemisari Berrichi.