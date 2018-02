Suurem osa neist on eelregistreerimisega ja mõeldud just potentsiaalsetele edasiõppijatele, aga näiteks Turu tänav 7 Vilma maja töötoad on avatud ka linnaelanikele ja teistele uudistajatele. Kella 12–16 saab sealses sepikojas proovida väikese asja sepistamist, villavabrikus pakutrükiga poekotile mustri tegemist ja teljekojas kangastelgedel kaltsuvaibale ise uusi ridu kududa.