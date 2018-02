Miks naised just imelikke elukaid ihaldavad?

Kuidas teile võiks maitsta roog, kus mõnus mahlane steigitükk on üle valatud maasikamoosi ja vahukoorega ning kõige peale on tripsutatud teravat sinepit ja mõnusalt vähkrevad vaglad? Ei aja nagu suud vett jooksma. «Vee puudutuses» on üritatud kõik filmižanrid ühte patta toppida, nii et lõpuks ei saagi aru, kas sulle tahetakse näidata komöödia-, romantika-, ulme-, õudus-, muinasjutufilmi või hoopis muusikali.