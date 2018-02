Põhja-Sakala vald kutsus vastuvõtule 100 külalist

«Paljud teist mäletavad veel milleeniumiootust, kuid nüüd on sellest juba 18 aastat möödas,» rääkis volikogu esimees Arnold Pastak. «12 aastat tagasi oli esimene omavalitsuste ühinemine. Nüüd, kui Eesti tähistab sajandat aastapäeva, on meil toimunud taas suur omavalitsuste ühinemine. Meie ühinenud omavalitsus on väga suur, kindlasti on siin tänagi inimesi, kes üksteist päris hästi ei tea.»