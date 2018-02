Viljandi linnapea: riigimaja mõttest on saanud kinnisvara optimeerimise projekt

Meie vabadus, riik ja kultuur ei jää püsima iseenesest. Ilma meiepoolse sekkumiseta on nende loomulik tee hääbumine. Aga me ei lase sellel juhtuda! Me ei tohi lasta sellel juhtuda! Me peame iga päev, iga tund, igas oma tegevuses seisma Eesti vabaduse eest, sest justnimelt vabadus on meie väärtuste püsimise ainuke kindel garantii.

Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas on öeldud, et Eesti riik on «rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele», mis «peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade». Just nimelt rahvuse, keele ja kultuuri. Ja kultuuri osa on ka eesti keel, mille kaitsmiseks ja arendamiseks eestlased end sada aastat tagasi vabaks rahvaks kuulutasid.

Kuid mis saab meie väärtuste kaitsmisest siis, kui hakkame nende nimel piirama kõige olulisemat vahendit ehk vabadust? Kas peaksime keelama eestlastel reisimise ja välismaale elama asumise? Kas keelame oma teadlastel suhtlemise kolleegidega teistes riikides? Kas määrame kindlaks reeglid, millest tohib rääkida ja millest mitte, et inimesed üksteist sõnadega ei pureks? Kas loobudes vabadusest on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine üldse võimalik?

Eesti on olnud tugev just seetõttu, et oleme osanud muutuvas ajas kohaneda. Maailm on keskpärasust täis. Väike riik ja selle kodanikud ei tohi omale lubada väikeseid ambitsioone. Et edukas olla, tuleb mõnikord ka vastuvoolu ujuda, mitte mugavustsooni langeda ja loota, et hea riik abikäe ulatab.

Head sõbrad! Iga vabadusega kaasneb ka vastutus. Eesti riik on loodud eestlaste vaba tahte alusel. Keegi pole seda meile kandikul pakkunud. Me oleme ise otsustanud, et me seda riiki tahame.

Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimise eest vastutab iga eestlane. Seda vastutust ei saa ära veeretada. Ei riigijuhtidele, kultuuritegelastele ega teadlastele. Koori ees seisev dirigent annab tempo ja loob dünaamikat häälerühmade vahel, et tekiks terviklik ja harmooniline kõla. Laulma ja proovides käima peavad kõik kooriliikmed aga ikka ise. Muidu ju koori ei oleks. Samamoodi peab iga eestlane ikka ise eestlane olema, mitte ootama, et keegi teine seda tema eest teeks.

Vastutusest saab ka loobuda. Kui unustame vaba rahvana oma keele, siis pole see kellegi teise süü peale meie endi. Ei ole mõtet süüdistada välismaailma mõjusid. Ka need mõjud on osa vabast maailmast.

Meie eelkäijad on meile välja võidelnud vabaduse olla eestlased, rääkida eesti keeles ja viljeleda ainulaadset kultuuri. Meie valikutest oleneb, kas see vabadus on olemas ka järeltulevatel põlvedel.

Seni kuni kriitiline hulk eestlasi usub meie põhiseaduses kirja pandud väärtusi, on meil Eesti riiki vaja. Riik on organiseerunud rahvas. Riigina saame me oma eesmärke ühiselt täide viia.