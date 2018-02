Viljandi Tulevik tõi ründejõudu Jaapanist

Tuleviku peatreener Marko Kristal on rahul, et klubi Saitoga lepinguni jõudmise nimel vaeva nägi. «Kogenud ründajana toob Yosuke meie üsna noorde meeskonda hädavajalikku kogemust. Kindlasti lisab ta meeskonnale ka koosseisulist sügavust. Treeningutel ja mänguolukorras nähtu põhjal võib kahtlemata eeskujuks seada Yosuke tugevat, jaapanipärast töödistsipliini,» kõneles Kristal.

«Mul on hea meel Eestis ja eriti Viljandis olla, see linn on tõesti kaunis,» lausus lepingu sõlmimise järel Yosuke Saito. «Tahan oma uuele meeskonnale maksimaalselt kasulik olla ning lüüa palju väravaid. Pagana külm oli minu saabumise ajal siin küll, ent olen Venemaal ning Lätis mängides selliste oludega harjunud ja see mulle probleeme ei tekita ning ootan juba kannatamatult liigahooaja algust,» lisas Tokyost pärit Saito naerdes.