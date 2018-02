Omaloominguvõistlus ootab noori

«Me ei ole stiililiselt ja žanriliselt piiranguid ette pannud tõesti, kuid sel aastal on oluline täpsustada, et kirjutatud omalooming oleks eestikeelne, kuna viimasel ajal on žürii poolt tulnud märguandeid, et raske on on muukeelsele tekstile hinnangut anda,» rääkis Viljandi linnaraamatukogu omaloominguvõistluse koordinaator Veronika Raudsepp Linnupuu ning lisas, et tänastele noortele on oma mõtete avaldamine olulisem kui 20 aastat tagasi, kui tema ise veel gümnaasiumis käis.