Viljandi kino saab peagi aastaseks ja kuigi viimasel ajal on järjest linale tulnud filme, mille puhul võib juba eos eeldada, et need ka saali täidavad, siis Centrumi kinos hoiab seni vaadatavusrekordit pisemate ja suuremate ühislemmik «Mina, supervaras 3».