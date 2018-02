Üleskutse: andke teada vanast mobiiltelefonist, mida ikka veel kasutate

Sidefirmade andmeil on vähemasti aeg-ajalt töötamas mobiiltelefone, mil on vanust juba üle kahe aastakümne. Aga kui eakas võiks olla vanim mobiiltelefon, mida iga päev pruugitakse?

Siinkohal kordab Sakala kutset oma lugejaile, et leida üles vanimad mobiiltelefonid, mida Viljandimaa inimesed kasutavad. Ehk on just teil auväärt eas töökindel kõnemasin või teate kedagi, kes ei raatsi oma vana mobiiltelefoni uue vastu vahetada.

Kindlasti on Viljandimaal neidki, kes on hobi korras vanu mobiiltelefone koguma hakanud ja osa on ühtlasi töökorras. Leheloo tarvis aga otsime siiski selliseid eakaid telefone, mis on igapäevases kasutuses. Mida vanem telefon, seda parem.