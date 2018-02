Tehnikaülikool avab uudistajatele uksed

Tehnikaülikoolis saab õppida inseneri-, IT, majandus- ja loodusteaduskonnas ning Eesti mereakadeemias ning just avatud uste päeval saab infot õppekavade, teaduskondade ja sisseastumistingimuste kohta. Vastuvõtt tehnikaülikooli on lävendipõhine. See tähendab, et kui konkursi tingimused on täidetud, on õppekoht garanteeritud.