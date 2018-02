Sügisel otsustas Reimand suvel sahtlisse kirjutatud laulu ette võtta ja kutsus vanad sõbrad Moonrocketist uuesti kokku, et seda katsetada. Nimelt oli too Viljandi muusikakooli bänd pärast möödunud kevadel välja antud lugu «Vaid sina» aktiivse tegutsemise lõpetanud. Taas kokkutulnud sõbrad tegid head tööd ja Reimandi sõnul sai «Mõttetiivad» päris mõnusa fiilingu. «Oleks olnud kurb see laul niisama ära unustada. Tekkis mõte see lindistada ja teha muusikavideo.»