Tudengid said uue stipendiumi

Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal. See on algatatud Garmen Tabori, Tartu ülikooli ja Eesti teatriliidu ettepanekul ning selle väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Praeguste kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna kõrghariduslike õppekavade, nagu tantsukunsti, teatrikunsti ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia ülesehitamise idee teatrimudelina kuulub Komissarovile. Õppeprotsessis tähendab see, et tulevased etenduskunstide tehnilised ja loomingulised töötajad õpivad koos ja täiendavad üksteist.

Kalju Komissarov on öelnud, et ülikoolis on oluline, et üliõpilane oleks selle nelja aasta jooksul mingitpidi oma piire tunnetanud, sest siis, kui ta on neid tunnetanud, saab ta tegelda ka nende avardamisega.